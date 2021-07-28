"Брянские новости" стали партнером Медиагруппы "Патриот"

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук сообщил, что интернет-издание "Брянские новости" стало новым партнером компании.

По словам Столярчука, география профессионального сотрудничества Медиагруппы продолжает расширяться. Целью такого партнерства является поддержание высокого уровня журналистики в России.

"Брянские новости" предоставляют возможность коммуникации между органами государственной власти и обществом. Уверен, в будущем нас ждут интересные совместные проекты", — отметил он.

Главный редактор брянского издания Валентина Федосова заявила, что рада сотрудничать с ресурсом патриотической направленности. Она добавила, что издание вместе с Медиагруппой "Патриот" будет оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.