МВД: Участвующих в массовых драках мигрантов будут выдворять из России

МВД будет выдворять иностранцев за участие в массовых драках на территории РФ. Также нарушителям будет грозить полный запрет на въезд в Россию.

В последнее время на территории РФ участились случаи массовых столкновений с участием иностранных граждан. Подобные конфликты были зарегистрированы в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, а также Москве и Санкт-Петербурге.

Уточняется, что во время драк часто возникала угроза жизни и здоровью как граждан РФ, так и мигрантов. Кроме того, дебоширы активно применяли силу против сотрудников правоохранительных органов и блокировали движение транспорта.

Задержанные будут получать наказание в виде ареста на 15 суток и запрета на въезд в страну. В случае отказа покинуть Россию добровольно дебоширы будут депортированы.