Антонов назвал отношение США к России «нелепой охотой на ведьм»

Посол России в США Анатолий Антонов сравнил политику Вашингтона в отношении Москвы с «охотой на ведьм». Такое определение дипломат объяснил «враждебными действиями» Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

«В нелепой "охоте на ведьм" Вашингтон резко ужесточил процедуру выдачи виз. Нас полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч соотечественников», — сказал посол.

С тех пор, как власти США «по-гангстерски прибрали к рукам» несколько дипломатических пунктов, которые находятся в собственности российского государства, люди буквально потеряли доступ к своим домам.

Речь идет о российских объектах, расположенных в Соединенных Штатах. Нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, США закрыли представителям РФ путь в торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке, загородные резиденции на Восточном побережье, консульство в Сан-Франциско, а также резиденцию и генконсульство РФ в Сиэтле.

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Соединенные Штаты оказались в российском списке недружественных государств, в том числе и из-за подобных шагов, которые усугубили дипломатические отношения между странами. Чтобы ситуация изменилась, Вашингтону придется поменять свою политику.

«Очевидно, что пересмотр российских решений потребовал бы корректировки американских подходов, ставших генератором нестабильности в двусторонних отношениях. Не надо ставить телегу впереди лошади. Нами дана объективная и справедливая оценка политике США, которая проводилась в отношении России все последние годы. Такого обращения с собой мы терпеть не намерены», — подчеркнул Антонов.

Тем не менее Россия регулярно напоминает США о готовности к конструктивному сотрудничеству. Как на это отреагирует американская сторона будет понятно после реализации договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом во время Женевского саммита, заключил посол.