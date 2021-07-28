Московский суд продлил срок ареста бывшему военному моряку Дронину

Лефортовский суд принял решение о продлении заключения обвиняемому в государственной измене Владимиру Дронину. Срок содержания под стражей продлили до 2 октября.

По данным источника "Интерфакса", Владимира Дронина арестовали в Севастополе 2 июня, после чего его отправили в Москву.

Ранее Дронин служил в военно-морских силах (ВМС). С чем связано уголовное дело, пока не сообщается. Материалы дела в отношении подозреваемого засекречены.

В Ростове-на-Дону сегодня огласили приговор двум шпионам, которые передавали Украине секретные сведения о российском вооружении и поставляли детали от зенитных ракетных систем С-300.