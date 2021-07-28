Дмитрий Гордон цинично предложил давать воду в Крыму только по паспортам

Киеву необходимо полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, Россия должна самостоятельно обеспечить поставку воды и других необходимых для жизни ресурсов на полуостров. Кроме того, он призвал Киев напрямую обратиться к Москве с требованием, чтобы вода поставлялась в Крым гуманитарными конвоями только для граждан Украины.

"Не для военных баз России, не для санаториев и домов отдыха, а для украинских граждан при предъявлении украинских паспортов", — цинично добавил журналист.

Ранее Европейский суд по правам человека отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках жалобы. Москва требовала отменить водную блокаду Крыма.