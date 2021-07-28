Зеленский в ответе на статью Путина назвал Крым ребенком Киевской Руси

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео по случаю годовщины Дня крещения Руси. В своей речи политик не оставил без внимания статью лидера России Владимира Путина.

Речь идет об одной из последних работ главы государства "Об историческом единстве русских и украинцев". В ответ Зеленский сравнил Москву с дальним родственником, которому не стоит посягать на чужое наследство. По его словам, Крым "является" одним из детей Киевской Руси и этот факт якобы нет необходимости доказывать.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Зеленского со значимым событием в православном мире. В послании глава РПЦ выразил надежду на положительное взаимодействие УПЦ и власти.