Украина ввела самоизоляцию для некоторых прибывших из России людей

Обязательную самоизоляцию предстоит проходить прибывшим из России на Украину людям, которые провели на территории страны более семи дней.

Невакцинированные граждане России или украинцы, которые провели на территории страны более недели, по прибытии должны будут проходить карантин в течение 14 дней. Досрочное прекращение самоизоляции исключено, обратил внимание министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе заседания правительства.

Власти Украины обратились к гражданам с просьбой подготовиться к третьей волне коронавируса в стране. Ожидается, что распространение штамма "Дельта" может стать причиной нового всплеска заболевания.