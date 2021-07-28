Провал с захватом 33 россиян в Белоруссии привел к появлению слухов о госизмене президента Украины, заметил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Проект Bellingcat готовит к выходу фильм о захвате 33 россиян в Минске. Группа в очередной раз анонсировала выход фильма "Вагнергейт". Он раскрывает детали провала СБУ в попытке 29 июля 2020 года похитить граждан РФ, которым пытаются приписать участие в "ЧВК Вагнера". Фильм планируют выпустить 29 июля 2021 года. Материал может быть обнародован позднее с целью оказать влияние на президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. Именно такое решение приняли кураторы журналиста Христо Грозева из ЦРУ.

Спецслужбы США планировали вывезти захваченных россиян в Ливию, на территорию Правительства национального согласия. Операция проводилась совместными силами Соединенных Штатов и Украины, передает слова Шугалея ФАН.

"Согласно плану вышеуказанных лиц, граждан РФ в возрасте от 20 до 50 лет должны были переместить на территорию аэропорта Митига (Триполи), там переодеть в военную униформу "мультикам", после чего расстрелять", — подчеркнул он.

Однако гибель россиян на подконтрольной Турции части Ливии не входила в планы Анкары. Турция намеренно затянула процесс, что и послужило причиной провала всей провокации. После неудачи на Украине появилась версия о государственной измене Зеленского. Подобная трактовка играет на руку западным кураторам и его политическим оппонентам вроде экс-президента Украины Петра Порошенко.