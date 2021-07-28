Политолог Станкевич не увидел здравого смысла с заявлении Байдена о Путине

Слова лидера США Джо Байдена о России лишены здравого смысла. В них не стоит искать здравого смысла, заявил политолог Сергей Станкевич.

Глава американского государства заявил, что российская экономика состоит "только из нефтяных ресурсов и ядерного оружия". Кроме того, Байден назвал это "проблемой" президента РФ Владимира Путина.

По мнению Станкевича, высказывание демократа носило случайный и ситуативный характер. В них нет особого смысла, процитировали эксперта на сайте 360tv.ru. Политики такого уровня нередко делают подобные заявления, отметил политолог. По его мнению, практического продолжения слов Байдена не стоит ждать.