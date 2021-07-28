Ребенок погиб из-за отказа матери от госпитализации в Ульяновской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Ульяновской области. Она подозревается в причинении смерти по неосторожности.

По версии правоохранителей, мальчика доставили в больницу с жалобами на боли в животе. После осмотра ребенка были назначены анализы. Фигурантка потребовала, чтобы сына отпустили домой. Женщина оформила отказ от госпитализации.

Спустя пять дней мальчика снова доставили в больницу по той же причине. Госпитализированному пациенту стало хуже через три недели. Врачи диагностировали ему хроническую инфекцию, о которой могла знать мать.

Женщина сама является носительницей вируса. Несмотря на старания медиков, мальчик умер. Подозреваемой грозит двухлетний срок лишения свободы.