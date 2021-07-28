Мэра украинского города могут осудить на пять лет из-за любви ко Дню ВМФ

Мэр украинского города Хорол Полтавской области Сергей Волошин может поплатиться свободой за традицию отмечать день ВМФ СССР. Нацполиция региона возбудила уголовное дело из-за того, что он выложил в Сеть снимки с советской символикой.

Волошин, служивший на флоте с 1988 по 1991 год, традиционно отметил праздник в компании друзей. После этого он опубликовал на своей странице в Facebook фото с флагом ВМФ СССР, на котором также были изображены серп и молот.

«Десятки лет существует на Хорольщине традиция в День военно-морского флота собираться вместе в Вишняках. Важность этого дня для тех, в чьем сердце навсегда живое море, неоценима… Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, которые покинули этот мир», — передает содержание публикации издание «Украина.ру».

admirals.mil.ru /

Вскоре на Волошина обрушилась критика. Из-за нападок пользователей соцсетей ему пришлось удалить запись.

«Ничего особенного. Просто мэр Хорола поднимает флаг с серпом и молотом, а вот Полиция Полтавской области ничего не делает и не открывает уголовное производство, хотя есть закон и есть ст. 436-1 УКУ», — посетовал журналист Александр Рудоманов.

Поступок мэра подпадает под украинский закон о декоммунизации и подразумевает наказание за «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

wikipedia.org / Milan Nykodym / CC BY-SA 2.0

За это преступление мэру Хорола может грозить до пяти лет лишения свободы. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело и начали расследование.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики, а также предполагает переименование городов и улиц, которые были названы в честь советских государственных деятелей.

Ранее депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Киву заподозрили в несоблюдении законодательства из-за фото в ушанке с серпом и молотом. Однако народный избранник обратил внимание, что на улицах Киева свободно продается нацистская символика.