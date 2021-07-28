Криминальный авторитет Агаяр Агаев умер в Екатеринбурге

Вор в законе Агаяр Агаев, известный в преступном мире как Седой, умер в возрасте 55 лет. Смерть наступила после продолжительной болезни.

Похороны Агаева прошли в Азербайджане. Седой представлял интересы воров в законе Ровшана Ленкоранского и Гули, а также являлся «смотрящим» за Свердловской областью.

При жизни Агаев активно участвовал в борьбе за екатеринбургскую овощебазу №4 и различных криминальных разборках.

Ранее стало известно о смерти старейшего вора в законе Валентина Гудиевского, более известного как Дэртэн. Криминальный авторитет скончался в городской больнице Петербурга в возрасте 83 лет.