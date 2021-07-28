Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, соединяющему Иркутскую область и Республику Бурятию. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В своей вступительной речи российский президент подчеркнул, что создание второй нитки тоннеля стало большим и важным достижением для транспортной отрасли РФ.

«Теплые слова признательности специалистам, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. Вы выполнили большую, колоссальную работу, решили сложные технологические задачи, внесли весомый вклад в модернизацию БАМа», — добавил Путин.

Также президент пообещал и в дальнейшем развивать транспортную инфраструктуру по всей стране, включая строительство аэропортов, морских терминалов и автодорог. В первую очередь эти планы необходимо реализовать для комфортного передвижения россиян между регионами и городами, подчеркнул Путин.