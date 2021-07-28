Дзюдоистка Таймазова стала обладательницей бронзовой медали на Олимпиаде в Токио

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменка стала обладательницей медали в весовой категории до 70 килограммов.

В схватке за третье место Таймазова победила Барбару Матич, представлявшую Хорватию. Эта медаль стала первой в копилке российских дзюдоистов на Играх в Токио.

Сейчас в активе спортсменов из России семь золотых и восемь серебряных наград. Таймазова принесла команде пятую бронзовую медаль и 20-ю награду в общем зачете. Пока Россия занимает четвертое место по числу медалей после Китая, Японии и США.

Олимпийские игры в Токио, открывшиеся 23 июля, перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Масштабное спортивное мероприятие проходит без болельщиков на трибунах.