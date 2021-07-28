Global Times: Россия и Китай должны объединиться, чтобы дать отпор США в космосе

Россия и Китай должны вместе противодействовать США в космосе, чтобы не дать Вашингтону оккупировать внеземное пространство. Такое мнение выразили журналисты из китайской ежедневной газеты Global Times.

Китайский таблоид указал, что Вашингтон совместно с Лондоном готовят совместный проект — создание нового радарного комплекса «Усовершенствованные радарные средства для глубокого космоса» (DARC), путем установки радиолокационных баз в Техасе, Великобритании и Австралии.

К примеру, британская станция развернет около 16 больших спутниковых антенн диаметром 15 метров. Уникальная разработка будет способна обнаружить цель размером с футбольный мяч в дальнем космосе на расстоянии до 36 тысяч километров.

Однако западные ученые поспешили заявить, что все разработки направлены на «безопасность» космоса. При этом специалисты обвинили КНР и Россию в проведении «безответственных и безрассудных» испытаний противоспутникового космического оружия, пишет издание.

«Это серьезная операция, которая может еще больше изменить направление глобального военного соперничества. Начальник штаба Королевских ВВС генерал Майкл Вигстон прямо предсказал, что исход следующей войны может зависеть от космоса. Основная цель Соединенных Штатов и их союзников в разработке DARC, очевидно, состоит в том, чтобы подготовиться к войне и сдержать Китай и Россию», — выразил мнение автор.

Global Look Press / Roscosmos / NASA

Впрочем, США давно разрабатывают системы для контроля над космическим пространством. Несмотря на то, что Вашингтон уже имеет самую сильную в мире противоракетную систему (ПРО), разработки продолжаются. США желают достичь «всепогодного, без мертвых зон» информационного контроля космоса.

Поэтому, по мнению экспертов китайского издания, КНР и РФ должны объединить усилия и не позволить США и их союзникам создать DARC.

По версии журналистов газеты, для США установить космическую гегемонию будет явно труднее, чем реализовать ее на суше или воде. В случае, если разработка и развертка DARC провалится, Китай и Россия смогут нанести ответный удар в случае нападения со стороны Вашингтона. Тогда Соединенные Штаты не смогут в одностороннем порядке оккупировать космическое пространство и ограничить доступ для других стран.

Напомним, в начале июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил желания выстроить партнерские отношения с Белым домом, напомнив о понятии «космос вне политики».