«Болезненная зацикленность»: Сатановский оценил заявления Байдена о проблемах России

Ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале высмеял выступление президента США Джозефа Байдена перед сотрудниками американской разведки. Эксперт назвал речь хозяина Белого дома очередным «горячечным бредом» психически нездорового человека.

Сатановский обратил внимание на то, как часто в своем выступлении Байден обращался к России и ее лидеру Владимиру Путину. Большое недоумение эксперта вызвало обвинение в том, что Россия уже вмешивается в выборы в Сенат США, которые должны состояться только в ноябре 2022 года.

Также российский политолог возмутился замечанием 78-летнего демократа о том, что у Путина «есть реальная проблема» в виде скудной экономики, способной похвастать лишь ядерным оружием и нефтяными скважинами. В этой связи Сатановский напомнил американскому лидеру о запасах природного газа, никеля и алюминия, наличии ВКС и систем ПВО, а также задался встречным вопросом.

«А что есть у Байдена, как президента Соединённых Штатов? Путин - автократор. Если речь идёт о том, что он, как правило, добивается поставленных целей, то, наверное, это и в самом деле признак автократии. Таким демократом, как Обама, Трамп или сам Байден он точно не является. По Ливии, Афганистану и Ираку видно...», – заметил Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

В выступлении перед разведчиками Байден иронично назвал Путина своим «очень близким другом» и отметил, что «дела у него плохи». В то время как президент России всегда отзывался о коллеге из Белого дома с уважением.

Столь разительное отличие в поведении лидеров двух мировых держав на публике и является главным показателем того, кто из президентов на самом деле имеет проблемы, считает автор Telegram-канала.

«Путин про него [Байдена] вообще не говорит. Разве что, пожелает здоровья со сдержанной улыбкой, и дальше, про свое, на самом деле ему интересное. И это точно не Байден. Не его люди. И не его болезненная зацикленность на нашей стране, объяснить которую может и возможно, только для этого хороший психиатр нужен со знанием геронтологии. Впрочем, Байден не один такой. У него и глава Госдепартамента на нас зациклен, и военные, и Конгресс», – написал политолог.

Российский эксперт пожалел и Соединенные Штаты и самого Байдена,который стремится видеть «во всем и за всем» вовсе не заокеанскую Россию.