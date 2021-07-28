Суд приговорил беглецов из дагестанской тюрьмы к новому сроку

Суд вынес новый приговор заключенным, которые сбежали из тюрьмы. Они получили еще 2 года лишения свободы к своим основным срокам, сообщили в Кировском районном суде Махачкалы.

Инцидент произошел в исправительной колонии №2 поселка Шамхал. Шестеро заключенных решились на побег. Среди них — четыре уроженца Дагестана и двое из Таджикистана.

Мужчины решили сделать подкоп и вырыли для этого тоннель. На работу ушел год. Надзиратели обнаружили его 22 сентября 2020 года. Правоохранители задержали беглецов, которые успели провести на свободе восемь дней.

Их нашли в Калмыкии и арестовали. Теперь мужчинам предстоит провести в тюрьме лишние два года. Сдал полиции заключенных пастух. Правоохранители дали ему за помощь миллион рублей. Все фигуранты дела отбывали наказание за торговлю наркотиками и убийства, поэтому найти их было очень важно.