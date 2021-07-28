Антонов подтвердил готовность РФ обсуждать с США любые вопросы о контроле над вооружениями

Россия открыта к обсуждению с США любых вопросов в сфере контроля над вооружениями. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

В интервью РИА Новости он указал, что для Москвы нет "запретных тем" в данном направлении — она готова к дискуссии о новейших стратегических системах. При этом дипломат подчеркнул, что Россия будет учитывать весь спектр "наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении" при обсуждении нового уравнения безопасности.

"Мы считаем, что для обеих сторон важно сосредоточиться на системах, которые составляют потенциал первого контрсилового удара", — объяснил Антонов.

Российский посол также отметил, что в подобных переговорах важно уделить внимание и перспективным технологиям.