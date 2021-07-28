Баку и Анкара готовы к созданию совместной тюркской армии

Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию. Об этом заявил председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп.

По словам политика, Азербайджан и Турция сейчас активно работают над договором о свободной торговле с расчетом на то, что это поспособствует укреплению двусторонних экономических отношений.

"Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей", — отметил Шентоп.

Он также добавил, что крупномасштабные военные учения ВС Турции и Азербайджана проводятся в рамках подготовки к созданию совместной армии в будущем.