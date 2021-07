Коротченко объяснил смысл слов Байдена о «реальных проблемах» Путина

Президент США Джо Байден заявил, что экономика России опирается только лишь на нефтяные ресурсы и ядерное оружие. Это, по его словам, является «реальной проблемой» для российского лидера Владимира Путина.

Biden says in address to intelligence community that Vladimir Putin "has a real problem. He's sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else."



"He knows he's in real trouble — which makes him even more dangerous, in my view." pic.twitter.com/3q29KsyYhc