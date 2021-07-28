Коротченко объяснил смысл слов Байдена о «реальных проблемах» Путина

Президент США Джо Байден заявил, что экономика России опирается только лишь на нефтяные ресурсы и ядерное оружие. Это, по его словам, является «реальной проблемой» для российского лидера Владимира Путина.

«Я встречался с Путиным, перед которым есть настоящая проблема — у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, а больше ничего. Больше ничего. Она восьмая по размеру в мире — он знает, что находится в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным», — утверждал Байден в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки.

Biden says in address to intelligence community that Vladimir Putin "has a real problem. He's sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else."



"He knows he's in real trouble — which makes him even more dangerous, in my view." pic.twitter.com/3q29KsyYhc — CBS News (@CBSNews) July 27, 2021

Хозяин Белого дома подчеркнул, что американская разведка работает лучше российской, и в Москве это понимают.

«Как вы все знаете, у меня недавно была встреча с близким другом Владимиром Путиным. <…> Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его очень беспокоит», — добавил он.

kremlin.ru / Администрация президента России

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, что президент США попросту пытается отвлечь внимание мирового сообщества от провалов международной политики Вашингтона.

«Стремления Байдена подчеркнуть слабость России продиктованы неудачами США, в частности, в Афганистане и Ираке. Из Афганистана американцы сегодня уходят, не решив ни одну из поставленных перед собой задач, оставляя хаос и всплеск исламского экстремизма. Чтобы сгладить эти вещи, и делаются такие заявления. Это перевод стрелок», — сказал Коротченко в беседе с «Политикой Сегодня».

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Еще одна «большая стратегическая неудача» Вашингтона — это провальная попытка заблокировать строительство «Северного потока — 2», напомнил военный эксперт. В настоящее время трубопровод завершен на 98%, а сам Байден в конце мая отказался вводить новые санкции против проекта, назвав это «непродуктивным».

«Это была главная задача разведки США на протяжении последних лет, которую она решить не смогла. Не смогла сорвать “СП-2” методами тайных операций, информационными кампаниями в европейских СМИ, давлением на европейских политиков. Заявление Байдена — отчасти компенсация проблем и неудач США, мол, в Америке все хорошо, а в России все плохо», — рассуждает Коротченко.

Собеседник издания обратил внимание, что на недавнем авиасалоне МАКС-2021 Россия доказала, что остается «великой авиационной державой». Среди военных и гражданских новинок особенно выделялся легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate («Шах и мат»), чья скорость в 1,8-2 раза превышает скорость звука.

Global Look Press / Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«Производство авиационной техники — это свидетельство наличия квалифицированной оборонной промышленности и точного машиностроения в стране. Сегодня Россия является одним из центров ключевых компетенций в этой области в мире. Байден это почему-то не замечает. Точнее, не хочет об этом говорить, а напрасно», — сказал эксперт.

Помимо нефти, газа и ядерного оружия Россия развивает целый ряд других отраслей более успешно, чем американцы, считает Коротченко. Это, прежде всего, Арктика,судостроение и IT-технологии.

«Да, у нас есть проблемы в экономике, но невзирая на санкции, а против нас сегодня тотально введены западные санкции, мы играем в высшей лиге», — подытожил собеседник «ПС».

Федеральное агентство новостей /

Первая очная встреча Байдена и Путина в качестве глав государств состоялась 16 июня в Женеве (Швейцария). Лидеры сошлись во мнении, что необходимо запустить «предметный и энергичный» диалог по стратегической стабильности. Кроме того, стороны намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

В среду, 28 июля, в Швейцарии начались переговоры российской и американской делегаций по вопросам стратегической безопасности. Россию представляет замглавы МИД Сергей Рябков, а США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.