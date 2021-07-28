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Военнослужащие ВВО наладили понтонные переправы через реки Дальнего Востока

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Военнослужащие ВВО наладили понтонные переправы через реки Дальнего Востока

Военные инженеры мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО) наладили понтонные переправы на реке Джида в Бурятии и реке Большая Уссурка в Приморье.

Согласно информации в пресс-службе ВВО, устаревшие деревянные мосты давно пришли в негодность, ввиду чего инженерные подразделения решили установить на понтонах круглосуточное дежурство с целью узнать, как реагирую переправы на перепады уровня воды в реках.

"Военнослужащие пришли на помощь местным жителям и организовали понтонные переправы, которые зачастую являются единственным способом связи с административными центрами регионов", — подчеркивают в пресс-службе ВВО.

По словам представителей ведомства, командующий войсками ВВО Геннадий Жидко лично принял решение о переправе через реку Джида. Отмечается, что понтонные "мосты" на дальневосточных реках проработают до конца осени.