Доля недовольных правлением Байдена американцев выросла до 55%

Больше половины американцев недовольны тем, в каком направлении движутся Соединенные Штаты под руководством президента Джозефа Байдена. Издание USA Herald со ссылкой на институт общественного мнения Gallup сообщает, что в настоящий момент 55% жителей страны придерживаются пессимистичных взглядов на действия властей.

При этом в начале мая аналогичную позицию высказывали лишь 36% населения США. Такие данные говорят о том, что президентство Байдена коррелирует с ростом общественного недовольства. Примечательно, что уровень оптимизма даже у представителей Республиканской и Демократической партий снизился на 20% с момента инаугурации действующего президента.

«Американцы хотят, чтобы администрация Байдена сосредоточила свое внимание на росте преступности и экономических проблемах. Однако президент и его окружение еще не представили план действий ни по одному из этих вопросов», — пишут журналисты из США.

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Вполне возможно, Байден услышит сигнал от сограждан в следующем году, когда пройдут выборы в Палату представителей США, на которых избиратели могут массово проголосовать за кандидатов от Республиканской партии. Соратники бывшего президента Дональда Трампа находятся в шаге от того, чтобы победить демократическое большинство, считают эксперты USA Herald, да и сам республиканец продолжает набирать обороты после непродолжительного затишья.

Параллельно с этим Джо Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис утверждают, что у Белого дома есть «четкое понимание развития страны на ближайшие годы». Судя по мнению большинства избирателей, предположение американского руководства далеко от истины.