Журналистам стала известна схема вербовки, использованная специалистами Службы безопасности Украины и ЦРУ для вовлечения россиян в крупную спецоперацию.

Речь идет об инциденте с задержанием 33 российских граждан в Белоруссии. Подробнее о провокации украинских спецслужб в своем расследовании рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Он выяснил, что людей вербовали в течение нескольких месяцев. Их подбирали из числа участников боевых действий в Донбассе.

Одним из успешно завербованных стал Артем Миляев с позывным "Шаман". Куратором его подразделения стал некий Сергей Безинский, представившийся менеджером по безопасности "Роснефти". В действительности этого человека даже не существовало. Вскоре он якобы погиб в Ливии и его место занял другой неизвестный.

Первым маршрутом для группы стал Минск — Стамбул — Гавана — Каракас. В Белоруссии россиян разместили в санатории, этим с виртуального номера занималась Лариса Самарина, которая якобы являлась сотрудницей посольства России в Турции, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее в Bellingcat заявили о выходе картины WagnerGate, которая посвящена событиям прошлого года в белорусской республике. Сотрудники агентства сделали акцент на задержании работников "частной военной компании" под Минском.