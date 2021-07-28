Политолог Корнилов раскритиковал статью голландцев о «свидетелях» по делу МН17

Российский политолог Владимир Корнилов раскритиковал статью нидерландской газеты De Volkskrant о новых «свидетелях» в деле о крушении рейса МН17. Эксперт посчитал доводы журналистов безосновательными, передает РИА Новости.

Политолог обратил внимание, что главными героями статьи стали граждане РФ — некто Игорь и Елена. Автор De Volkskrant пишет, что они являются «беженцами» из России, а их имена — вымышленные, так как журналист опасается за их безопасность.

Как отмечает Корнилов, из статьи следует, что «ценнейшие сведения» изданию предоставила Елена. По ее словам, 17 июля 2014 года в некоем «российском провинциальном городке», сидя в коридоре офиса, она услышала разговор директора фирмы и его родственника «из штаба повстанцев в Донбассе». В тот же день девушка узнала о крушении малайзийского «Боинга».

Свидетельница утверждает, что в этой беседе прозвучало признание повстанца в том, что его товарищи по оружию сбили украинский самолет из ракетной установки «Бук». Корнилов подчеркнул, что это вся информация, которую предоставила Елена.

Новостное агентство «Харьков» / Андрей Тюнников

Политолог отдельно отметил, что De Volkskrant акцентируется на проблемах, с которыми столкнулась пара после публикации статьи: Игоря якобы похитили агенты и вывезли в лес, где имитировали его расстрел, а Елене начали начали поступать угрозы от спецслужб.

«Апогеем этих проблем стало убийство ее кота на пороге дома. Со времен дела Скрипаля без принесенного в жертву кота не обойтись», — отметил политолог.

В статье нидерландской газеты также сообщается, что в 2016 году Игорь и Елена покинули Россию и уехали в Нидерланды с расчетом получить статус беженцев, но в 2018 году власти европейской страны в прошении отказали. Одного только заявления об участии в митингах и жалоб на преследование за финансовые махинации оказалось недостаточно.

«Вот тут-то, похоже, и родилась история с "Боингом", ракетой и павшим в неравной схватке котом. Ясно, что никаких доказательств "беженцы" не предоставили», — полагает эксперт.

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Корнилов признался, что не удивится, если свидетельства Елены и Игоря приобщат к делу.

«Мы ведь никогда не узнаем, что это за люди скрыты под номерами в материалах обвинения. Так формируется в Нидерландах общественное мнение, так примитивно штампуется русофобия», — заключил политолог.

Летом 2014 года малазийский Boeing 777 совершал плановый рейс МН17. Спустя несколько часов после вылета воздушное судно было поражено ракетой в небе над Донбассом. По числу погибших — 298 человек — катастрофа стала крупнейшей в истории авиации со времен 11 сентября 2001 года. Полномочия по расследованию происшествия Украина передала Нидерландам.

Ранее обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко заявил, что итогов расследования по делу МН17 в ближайшее время не стоит ждать. На это, по словам политолога, есть две причины: Запад хочет обвинить Россию, но не может из-за отсутствия доказательств, а Украину обвинить нельзя из политических соображений.