Российские баскетболисты разгромили сербов в четвертьфинале олимпийского турнира по баскетболу 3x3 со счетом 21:10 и вышли в финал соревнований. Таким образом, мужская сборная обеспечила себе минимум "серебро" Игр в Токио.

Самым результативным баскетболистом в составе команды России стал Александр Зуев, набравший 11 баллов. Сборная Сербии считалась главным фаворитом летних Олимпийских игр, однако нашим спортсменам удалось сотворить мини-сенсацию.

Сборная России пробилась в финал олимпийского турнира. Соперник станет известен позднее, после того как завершится матч между Латвией и Бельгией. Финал пройдет 28 июля в 16:25 по московскому времени.