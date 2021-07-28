Губернатор вятской закваски. Как Кировская область похорошела при Васильеве

На прошлой неделе губернатор Кировской области Игорь Васильев отчитался перед депутатами областного собрания о работе правительства за последние пять лет, после чего некоторые Telegram-аналитики бросились провожать его на пенсию. «Политика Сегодня» разбиралась, так ли выигрышны ставки на скорый уход 60-летнего управленца.

Ударная пятилетка

Господин Васильев, в прошлом чекист, сенатор от Коми и глава Росреестра, возглавил регион в 2016 году спустя месяц после ареста Никиты Белых, который ныне отбывает восьмилетний срок по делу о коррупции.

Осенью 2017 Васильев избавился от приставки врио, став полноправным губернатором. На выборах за него проголосовали 64,03% избирателей. Цифры из недавнего отчета свидетельствуют, что кредит народного доверия он оправдал.

Говоря о достижениях Кировской области за пятилетку, губернатор обозначил прогресс по ряду ключевых показателей. К примеру, валовый региональный продукт на душу населения вырос на 37%, сельское хозяйство — на 12%, а объем инвестиций за пять лет увеличился более чем на 300 млрд рублей.

kirovreg.ru / Правительство Кировской области

Впрочем, едкие Telegram-аналитики отказались признавать заслуги администрации Васильева, объяснив увеличение дорожного фонда, относительно успешную борьбу с коронавирусом и строительство школ «трендом федералов, транслируемым в регионы».

Сам факт столь всеобъемлющего отчета был интерпретирован, как лебединая песнь господина Васильева на губернаторском поприще. Приводятся две версии: он готовится к отставке, либо произвел фальстарт перед выборами главы региона, которые в Кировской области состоятся только через год.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в беседе с «Политикой Сегодня» отмел эти домыслы, предположив, что кировский губернатор решил упрочить свои позиции, выложив все козыри разом.

«Думаю, что там логика была немножко другая. Во-первых, сыграть на пятилетке — такое красивое, еще для многих поколений понятное явление. Во-вторых, была рекомендация после прямой линии [с президентом], в том числе, разные форматы общения главам регионов практиковать. Я так понимаю, что это один из шажков реагирования. С точки зрения выборов — нет. За год, при условии выдвижения и участия в предвыборной кампании, это слишком ранний старт», — рассуждает специалист.

Гражданин, пройдемте

Не исключено, что успехи пятилетки служили антидотом от «укусов» силовиков. Их пристальное внимание к назначенцам Васильева уже обернулось несколькими уголовными делами, поэтому вятское начальство, возможно, пытается реанимировать свой имидж.

Осенью 2017 года на 8,5 лет колонии строгого режима был осужден директор «Кировской региональной ипотечной корпорации» Виталий Шмаков. Он стал первым назначенцем из команды новой власти, судьба которого сложилась столь незавидным образом в связи с получением взятки.

instagram.com / @fsb_official_rf

Примечательно, что проходившая свидетелем по делу Шмакова зампред правительства Ольга Куземская внезапно отбыла на учебу по градостроительству в Берлин. Суд оперировал скудными показаниями, которые экс-чиновница успела дать до того, как покинула Родину. Она ссылалась на 51 статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

В 2019 году под каток Фемиды попал экс-мэр Коврова и председатель областного ЗакСа Владимир Быков. Его уголовное дело, включавшее крупные взятки и хищения, распухло до 70 томов. Как выяснилось позже, люди в погонах только пристреливались. Вскоре снаряды правосудия начали взрываться в опасной близости от губернатора.

В начале 2020 года ФСБ задержала «правую руку» Васильева и тоже выходца из Росреестра Андрея Плитко. Его и министра лесного хозяйства Андрея Шургина поймали на получении взятки, а позже пришел черед «левой руки». Под тяжестью дел о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате в крупном размере пал министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

Совокупность уголовных дел в окружении Васильева может достигнуть критической массы и в конце концов стоить ему губернаторского кресла, не исключает Петр Кирьян, однако отставка будет зависеть от качества доказательной базы следователей.

«С одной стороны, человек не может быть не осведомлен о том, что происходит на территории. С другой стороны, он не может вникать во все вопросы просто физически. Соответственно, если это будут эпизоды по отдельным историям, к которым не имеет непосредственное отношение руководитель региона — это одна история. Если это какие-то вопросы, которые должны быть на контроле — могут возникнуть вопросы», — заключил эксперт.

Вятский колорит

Помимо проворовавшихся чиновников Кировская область служила источником и других сомнительных инфоповодов. Так, весной точкой локального напряжения стал районный центр Котельнич. Местные жители с опаской отреагировали на планы властей построить в десяти километрах от города комплекс «Марадыковский» по уничтожению промышленных химических отходов.

Известно, что проект будет курировать «Росатом», но едва ли без ведома и одобрения кировской администрации. Впрочем, в госкорпорации заверили, что утилизация будет проходить по передовым западным и российским технологиям, что обеспечит производству полную безопасность.

pxhere.com /

Администрация областного центра в начале июня удостоилась массы токсичных комментариев в соцсетях, вручив кировским лицеистам за успехи на всероссийской Олимпиаде не денежные призы, а несколько упаковок кетчупа и майонеза. Щедрость чиновников родителям школьников пришлась не по вкусу.

И если в истории с соусами региональную администрацию можно упрекнуть лишь опосредованно, то в скандале с ПАО «КАМАЗ» уже фигурировал человек из команды Васильева. Алла Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области, весной имела неосторожность заявить, что АО «Вятавтодор» предпочло закупить мусоровозы Mercedes, потому что «КАМАЗы» — это «хлам» и «металлолом». Вскоре чиновнице пришлось извиняться.

Примечательно, что региональная прокуратура по запросу депутата от КПРФ Сергея Мамаева ранее подтвердила слабость «Вятавтодора» к немецкому автопрому. Госпредприятие закупило два седана BMW премиум класса за 22 млн рублей для представительских нужд. По информации народного избранника, нецелевое расходование средств дорожного фонда области при Васильеве выросло до 8 млрд рублей.

kamaz.ru / ПАО “КАМАЗ”

Все та же дотошная пресса нашла у полных тезок дочери и супруги Игоря Васильева прибыльный бизнес в Сочи, изюминкой которого оказался прибыльный итальянский ресторан La Terrazza. Как уверяет издание, совокупный доход от аффилированных с семьей губернатора компаний якобы может достигать 1,2 млрд рублей в год.

По данным авторов «Национального рейтинга», составленного на основе широкого спектра мнений экспертного сообщества, Игорь Васильев занимает 60 место из 85 в когорте российских губернаторов. Впрочем, как показывает практика, федеральный центр снимает губернаторов, руководствуюсь отнюдь не их позицией в рейтингах и, вероятно, опираясь на мнение совсем других экспертов. Выборы главы Кировской области запланированы на сентябрь 2022 года.