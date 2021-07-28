Россия за день. Главное: запрет на строительство в Сочи и международный саммит в Казани

Краснодарский край. В Сочи запретили строить многоквартирные дома, кроме тех, которые предназначены для обеспечения жильем обманутых дольщиков. Постановление будет действовать до тех пор, пока власти не утвердят генплан города, где обозначат новый вектор развития.

Брянская область. Мэр Брянска Александр Макаров второй раз за год повысил плату родителям за детский сад. Последний раз тарифы менялись в октябре 2020 года. Теперь с 1 августа один день пребывания ребенка в группе до трех лет станет дороже на 2-2,5 рубля, для остальных — на 3-3,5 рубля.

Иркутская область. Губернатор Игоря Кобзева расширил возможность использования материнского капитала на территории региона.Теперь заключить договор о строительстве дома за счет выплаты можно не только с юридическими лицами, но и с индивидуальными предпринимателями.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Ростовская область. Главгосэкспертиза отвергла проект рекультивации свалки в Ростове-на-Дону из-за замечаний к собранным документам. Местный мусорный полигон, согласно плану, должен превратиться в «зеленую зону» уже к 2024 году, однако сроки исполнения постоянно сдвигаются.

Приморский край. Сегодня во Владивостоке прошел второй этап конкурса на пост мэра. Комиссия, состоящая из четырех депутатов гордумы и четырех представителей правительства Приморья, выслушала предвыборную речь шести кандидатов. Голосование за нового главу краевой столицы состоится завтра, 29 июля.

Красноярский край. В Красноярске ради безопасности жителей с крыши здания в центре города убрали «символ архитектуры прошлого века» — надпись «Слава городу на Енисее». Отмечается, что конструкции было больше 40 лет. Из-за погодных условий она оказалась изношена настолько, что не подлежит восстановлению.

Республика Башкортостан. В правительстве Башкирии отменили ряд ограничений в регионе. В частности, жители снова могут посещать заведения общепита, досуга, культуры и спорта без прививки от коронавируса и ПЦР-теста. Справка о вакцинации потребуется только в музеях и ночных клубах.

wikipedia.org / Gummy-beer / CC0

Омская область. Скоростную электричку «Ласточка» могут запустить между Омском и Екатеринбургом. Окончательное решение будет принято после расчета окупаемости маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Саратовская область. В Саратове против сотрудника частной организации возбудили уголовное дело за разглашение гостайны чиновникам городской администрации. По данным следствия, обвиняемый передал должностным лицам документы, содержащие секретные сведения о схемах водоснабжения города.

Санкт-Петербург. Депутаты ЗакСа города в первом чтении приняли законопроект об учреждении звания «Почетный ветеран Санкт-Петербурга». Как отметили парламентарии, это не статус, а награда, предусматривающая выплату премий за заслуги по защите прав и интересов ветеранов и инвалидов.

Республика Татарстан. В Казани стартовал XII международный экономический саммит «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021». Он собрал представителей 48 стран и 25 регионов РФ. В церемонии открытия приняли участие глава республики Рустам Минниханов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

ТАСС / Егор Алеев

Пермский край. Власти Пермского края ввели запрет на розничную продажу алкоголя на время празднования Дня ВДВ. Бизнесменам, которые 2 августа отважатся нарушить постановление, грозит штраф в размере от 3 до 40 тысяч рублей.

Республика Саха. Глава Якутии Айсен Николаев предупредил жителей о возможном возобновлении ограничительных мер из-за всплеска заболеваемости в регионе. В частности, власти могут отказаться от COVID-free зон и возобновить изоляцию.

Хабаровский край. «Объединенная авиастроительная корпорация» займется благоустройством Комсомольска-на-Амуре. Соответствующее соглашение руководство компании сегодня подписало с краевым правительством.

Республика Коми. В Коми новым министром спорта назначили бывшего начальника отдела учебной и физкультурно-спортивной работы Наталью Карину. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Владимир Уйба.