В Астраханской области назначили нового председателя правительства

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил новым председателем правительства Олега Князева.

«Распоряжением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина на должность вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области — с 28 июля 2021 года назначен Князев Олег Анатольевич», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Князев занимал руководящие должности в сфере финансов и предприятиях банковского сектора. Является специалистом в отрасли антикризисного управления, участником разработки дорожных карт «Агентства стратегических инициатив», членом Генерального совета — руководителем подкомитета по банковской деятельности (комитет по финансовым услугам) Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Так же политик занимает должность руководителя комитета Ассоциации Российских Банков по развитию финансирования малого и среднего предпринимательства.

Напомним, 23 июля вице-губернатор и председатель правительства Александр Шарыкин сложил свои полномочия по собственному желанию. Он занимал пост с 2019 года.