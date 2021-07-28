В Астраханской области назначили нового председателя правительства

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил новым председателем правительства Олега Князева.
«Распоряжением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина на должность вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области — с 28 июля 2021 года назначен Князев Олег Анатольевич», — сообщили в пресс-службе администрации региона.
Князев занимал руководящие должности в сфере финансов и предприятиях банковского сектора. Является специалистом в отрасли антикризисного управления, участником разработки дорожных карт «Агентства стратегических инициатив», членом Генерального совета — руководителем подкомитета по банковской деятельности (комитет по финансовым услугам) Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Так же политик занимает должность руководителя комитета Ассоциации Российских Банков по развитию финансирования малого и среднего предпринимательства.
Напомним, 23 июля вице-губернатор и председатель правительства Александр Шарыкин сложил свои полномочия по собственному желанию. Он занимал пост с 2019 года.