Шойгу заявил о деградации ситуации в Афганистане после вывода войск США и НАТО

Американские военные провалили миссию в Афганистане, в результате чего ситуация в республике стремительно деградирует. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, представители движения "Талибан"1 (террористическая организация, запрещена в РФ) сейчас контролируют большую часть территории Афганистана.

"Развитие событий в приграничных северных районах страны и массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договоренности между США и исламским движением талибов не выполняются", — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Как также отметил Шойгу, стремительно деградирующая ситуация в Афганистане свидетельствует, что миссия Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в республике полностью провалилась.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации