Twitter получил письмо от Роскомнадзора с требованием заблокировать аккаунт Соболь

Роскомнадзор потребовал от руководства Twitter заблокировать доступ к социальной сети для Любови Соболь, которая является сторонницей осужденного блогера Алексея Навального.

Ранее Генеральная прокуратура РФ заблокировала сайт Алексея Навального, а также ограничила в доступе информационные ресурсы его ближайших соратников, в число которых также попала и Любовь Соболь.

Политолог Сергей Карнаухов в комментарии к решению правоохранительных органов назвал блокировку интернет-ресурсов экстремистских организаций долгожданной и максимально справедливой. По его словам, подобные меры помогут предотвратить распространение по Сети антироссийской повестки.