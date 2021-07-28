"Медуза" заплатит Евгению Пригожину

Компания Medusa project SIA готова понести наказание и выплатить компенсацию за причинение морального вреда петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что представители Medusa project SIA ("Медуза", СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) заявили о готовности понести заслуженное наказание в рамках исполнения решения Мосгорсуда. Издание запросило реквизиты для уплаты компенсации причиненного морального вреда в пользу российского бизнесмена Евгения Пригожина.

"В рамках исполнения определения Московского городского суда СМИ Medusa project SIA выразило готовность понести заслуженное наказание и запросило реквизиты для уплаты компенсации причиненного морального вреда в пользу Евгения Викторовича Пригожина", — говорится в заявлении пресс-службы компании "Конкорд".

Решение по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации было вынесено Мосгорсудом 24 мая 2021 года. Суд постановил признать недостоверными сведения, распространяемые Medusa project SIA, а также обязал удалить информацию и опубликовать опровержение. Юридическая служба компании "Конкорд" выразила надежду, что впредь СМИ будет соблюдать закон и проверять данные на достоверность.