Когда в июле прошлого года белорусские силовики задержали 33 «боевика иностранной частной военной компании» (32 арестовали в санатории под Минском, еще одного — на юге страны), мировые СМИ заговорили о «дестабилизации обстановки» в преддверии выборов в вотчине президента Александра Лукашенко. На деле задержание «вагнеровцев» (как их прозвали журналисты) нарушило ход многоступенчатой, но плохо срежиссированной провокации, последний акт которой должен был быть отыгран далеко не в Белоруссии.

В расследовании Федерального агентства новостей (ФАН) глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вскрыл карты западных спецслужб: Центральное разведывательное управление (ЦРУ) руками Службы безопасности Украины (СБУ) пыталось вывезти российских граждан на территорию Ливии, чтобы там выдать за представителей «ЧВК Вагнера».

Обманутые украинскими кураторами военнослужащие должны были совершить пересадку в Минске, но кто-то из окружения президента Владимира Зеленского «слил» данные белорусской стороне.

Замысловатый спектакль СБУ, сама того не зная, пыталась отыграть во вред себе. Теперь журналист Христо Грозев вместе с исследовательской группой Bellingcat шантажирует украинские власти новым расследованием, в котором намеревается рассказать подробности участия Киева в провокации с «33 богатырями».

twitter.com / @christogrozev

Политолог Владимир Шаповалов уверен, что Грозев во всей этой игре — лишь исполнитель воли ЦРУ и высокопоставленных заказчиков из Белого дома. Его WagnerGate — прямой удар по политическим позициям Зеленского, репутация которого и так оставляет желать лучшего. Впрочем, как и имидж «расследователя» из Bellingcat.

«Христо Грозев – очень токсичная личность. Все его расследования, по сути, инспирированы Соединенными Штатами, и сейчас это уже ни для кого не секрет. Его расследование о задержании россиян в Минске анонсируется уже очень давно, и это тоже является "давящим" элементом, направленным против Владимира Зеленского. Доклад Bellingcat точно будет опубликован, это полноценное оружие ЦРУ против украинского президента, который все больше не устраивает Вашингтон. Его политические решения вызывают все больше сомнений в Белом доме», — подчеркнул Шаповалов.

Похожую позицию журналистам ФАН высказывал философ и лидер «Международного Евразийского Движения» Александр Дугин. Зеленский, по его мнению, пытается играть в двойную игру: с одной стороны, президент ссылается на посредничество Вашингтона и американского лидера Джозефа Байдена, с другой — стремится к переговорам с Владимиром Путиным и сближению с Китаем.

Такая расстановка не радует вашингтонских «ястребов». Расследование Грозева и Bellingcat может запустить процедуру замены Зеленского на другого политика, который больше устраивает США, подвел итог политолог Владимир Шаповалов.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В числе претендентов: бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Журналист и автор Telegram-канала Open Ukraine Александр Мединский, к примеру, полагает, что Аваков может стать «стержнем» мощной оппозиции, которая будет действовать в интересах США против Зеленского. Еще один кандидат на пост политического оппонента действующего украинского лидера — председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. В последнее время он все чаще подвергает сомнению решения Зеленского и руководителя его Офиса Андрея Ермака.