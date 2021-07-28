В Армении сообщили о гибели троих военнослужащих на границе с Азербайджаном

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции на северо-восточном участке границы между двумя странами, сообщили в Министерстве обороны Армении.

Согласно заявлению, в результате открытия огня погибли трое военнослужащих армянских вооруженных сил, еще двое бойцов получили ранения. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что боестолкновения на данный момент продолжаются.

Стоит отметить, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Обстановка обострилась после инцидента с нарушением государственной границы Армении. Как утверждают в Ереване, тогда азербайджанские военные продвинулись на территорию армянской республики.