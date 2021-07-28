Суд вынес обвинительный приговор по незаконной передаче Украине деталей C-300

Ростовский суд поставил точку в деле о контрабанде оборудования для С-300 на Украину. Оба фигуранта уголовного дела признаны виновными в государственной измене и шпионаже.

Гражданин России Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян получили реальные сроки за контрабанду оборудования для зенитных ракетных систем С-300 на Украину. Суд признал их виновными в государственной измене и шпионаже. Первый сядет на девять с половиной лет, второй лишен свободы на десять лет и пять месяцев.

По данным ФСБ, обвиняемые в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали информацию о деталях, входящих в состав С-300, и передавали их на Украину. В подвале доме одного из мужчин было найдено радиоэлектронное оборудование. Получателем деталей выступила государственная компания "Укроборонпром". Сотрудники ФСБ задержали Хачатряна с поличным по прибытии в Россию.