Экс-мэр Челябинска Тефтелев так и не отбыл в колонию после приговора

Бывший градоначальник Челябинска Евгений Тефтелев, которого осудили за получение взятки до сих пор остается в СИЗО, в колонию строгого режима он так и не отбыл. Об этом сообщило издание URA.RU.

«Он нужен следствию по другим делам. К тому же если в СИЗО он проведет половину от назначенного срока — до 11 сентября, то сможет подавать ходатайство прямо из СИЗО о замене оставшегося срока исправительными работами», — сообщил источник.

Ранее Тефтелев подал ходатайство о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. Однако суд отклонил прошение.

Напомним, 8 октября 2020 года, бывшего мэра Челябинска обвинили в получении взятки размером в 2,5 млн рублей. В суде он признал свою вину.