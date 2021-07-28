Языковой закон на Украине вынуждает местные телеканалы транслировать все программы, шоу и фильмы в дубляже на государственном языке. Под эти требования попадают и юмористические передачи студии «Квартал 95», где когда-то выступал действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Мимо этого факта не прошла телеведущая политического ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева. Она напомнила о номере «Письмо российским родственникам», в котором Зеленский от лица простого украинца зачитывает послание воображаемой родне из РФ. В своем выступлении артист в красках и с иронией описывает происходящее на Украине.

«Здравствуйте, дорогие родственники! Вопреки вашим опасениям сообщаю, что живу я хорошо — пока живу. Дальше будет еще лучше, потому что уже три недели, как я принят в бандеровцы! А как иначе? Иначе у нас на Украине карьеру не сделать», — начинает зачитывать письмо Зеленский.

В 2014 году шутка, вероятно, была необычайно остроумной, однако сегодня эти слова больше похожи на пророческие: в Киеве периодически проходят неонацистские марши, на центральных площадях свободно продают вещи с фашисткой свастикой. Разгул неонацизма на Украине признали даже в некоторых странах Европы.

Федеральное агентство новостей /

Далее Зеленский рассказывает о попытках киевских властей изжить русский язык. Сегодня эти слова действительно вызывают смех сквозь слезы, учитывая, что с 16 июля на Украине запрещено использовать русский язык во всех сферах, кроме личного общения.

«Я сейчас учу английский язык, чтобы забыть русский. В этом мне помогают американские наемники, которые у нас тут на каждом шагу!» — шутил действующий президент Украины.

Только вот постоянные учения НАТО, множество инструкторов из США и их военные базы, развернутые на Украине, тоже перестали быть анекдотом и превратились в суровую действительность.

Зеленский также пошутил о мизерных зарплатах в стране, европейских «ЛГБТ-ценностях» и стремлении Украины попасть в ряды НАТО на правах «американского прихвостня».

Получается, все, что когда-то высмеивал президент Украины, к 2021 году сбылось. Скабеева эмоционально отметила, что от происходящего на Украине уже давно не смешно.

«Старые шуточки Зеленского заиграли новыми красками. Просто безумие! Это называется "дошутились"», — добавила телеведущая.

На фоне перечисленных проблем Зеленский стремительно теряет свою популярность среди граждан Украины. Возможным «спасением» для украинского лидера может стать встреча с президентом США Джо Байденом. «Политика Сегодня» выяснила, чего стоит ждать от саммита двух президентов.