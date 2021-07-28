Педагог-миллионер рассказал, как учил Зеленского говорить по-украински

Владимир Зеленский за два года до президентских выборов начал усиленно изучать украинский язык. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал единственный на Украине учитель-миллионер Александр Авраменко, который проводил занятия для тогда еще знаменитого украинского шоумена и основателя студии «Квартал-95».

«О президентстве не говорил, говорил, что планирует снимать кино на украинском языке. А потом я догадался: видимо, это все-таки нечто большее, в политику пойдет», — признался Авраменко.

Педагог поделился, что у Зеленского не было возможности заниматься языком регулярно. Именно это, по его словам, существенно тормозило прогресс. Занятия проходили в самых разных местах: в аэропорту Борисполь, экс-резиденции Виктора Януковича Межигорье, а также в офисе судии «Квартал-95» на Лукьяновке.

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«Два года он учился, однако не систематически. Пять-семь занятий — и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре — и пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: прочитать книгу — как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться, тогда что-то будет. Так и с языком», — подчеркнул Авраменко.

Учитель украинского языка добавил, что совместные уроки, как правило, проходили в неформальной обстановке.

«Брали черешни, ели и разговаривали обо всем», — вспоминает педагог.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По оценке Авраменко, нынешний уровень украинского у Зеленского — «не безнадежный», хотя способности к изучению языков у президента имеются. Значительно мешало учебному процессу то, что ни в семье, ни в окружении главы государства никто по-украински не говорил, констатировал репетитор.

«Он еще далек от идеала: мягкие шипящие, это “шшьо” вместо “що”, русизмы, корявые грамматические формы... Работать и работать. Но жизнь заставила на украинский перейти: необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются», — подытожил Авраменко.

До избрания президентом Зеленский был широко известен как комедийный актер и капитан команды КВН «95-й квартал». В 1998-2003 годах украинский лидер в рамках игр Высшей лиги КВН жил в Москве и постоянно гастролировал по городам СНГ.

youtube.com / Студия Квартал 95 Online

Кроме того, Зеленский снялся в ряде фильмов украино-российского производства, где говорил на русском языке: в трех частях комедии «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время» и «8 первых свиданий».

Ранее депутат Верховной рады (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь») Илья Кива спрогнозировал, что Зеленский уйдет в отставку этой осенью в результате политического кризиса на Украине.