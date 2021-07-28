Колташов высмеял участие министра транспорта США в саммите «Крымская платформа»

Руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в издевательской манере отозвался о приезде в Киев на саммит «Крымская платформа» министра транспорта США Питера Буттиджича. По словам эксперта, американский политик «не настолько образован», чтобы дать украинской элите какую-либо ценную консультацию.

Собеседник «Политики Сегодня» пошутил, что позиция представителя Соединенных Штатов будет схожа со средневековым юмором прусского короля Фридриха II, который однажды сказал, что плохие дороги в королевстве нужны для того, чтобы враги не могли быстро по ним продвигаться.

«Я думаю, что такого рода консультации американский министр транспорта даст украинским начальникам. Он скажет: "Не жалуйтесь, у вас развалена инфраструктура, ничего страшного, русские будут продвигаться медленнее. Поэтому дороги не нужны, если дороги будут хорошие на Украине, то по ним Шойгу очень быстро приедет на "допрос". А дороги должны быть плохие. Железные дороги надо чтобы окончательно развалились на Украине, автомобильные пусть будут плохие. И это средство будет для Украины лучше, чем американская военная помощь"», – сыронизировал политолог.

Колташов отметил, что рекомендации американского министра могут оказаться действительно ценными для украинских политиков, которые и сами уже взяли курс на развал страны.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Отбросив юмор, российский эксперт заявил, что риторика Вашингтона в отношении Киева останется прежней. Мол, Россия — это агрессор, Крым должен вернуться Украине, а та, в свою очередь, принадлежит Европе.

«Мы это все слышим из года в год, поэтому содержательно сверх того, что я перечислил в издевательской манере, мы не узнаем на этом форуме», – заключил собеседник «ПС».

Ироничные комментарии разного рода экспертов подогревает и тот факт, что командированный на Украину министр США является представителем ЛГБТ-сообщества. Напомним, что он стал первым открытым геем в истории Соединенных Штатов, занявшим правительственную должность.

Даже на Украине его приезд воспринимают, как «опошление» саммита. Так, депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что рокировка Байден-Буттиджич показывает пренебрежительное отношение Вашингтона к крымскому вопросу. С этим согласился и российский сенатор Сергей Цеков, который счел, что США этим ходом «опустили Киев ниже некуда».