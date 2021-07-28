Врачи объяснили, почему нужно прививаться от коронавируса при наличии антител

Иммунитет к COVID-19 сохраняется от трех до девяти месяцев. Ученые разобрались, при каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса.

ВОЗ советует привиться от SARS-CoV-2 всем, поскольку точно неизвестно, как долго может сохраняться иммунитет к вирусу. Тесты на антитела указывают скорее на факт болезни в прошлом, но не определяют уровень защиты от коронавирусной инфекции.

Российский Минздрав и Роспотребнадзор рекомендуют жителям России сделать прививку через полгода после выздоровления. Более того, ученые считают, что высокий титр антител не является противопоказанием для прививки.

После вакцины от COVID-19 врачи рекомендуют не пить алкоголь три дня. Причиной этому является то, что именно в этот период могут проявиться осложнения, передает сайт 360.tv.ru