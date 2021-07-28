Правоохранители возбудили дело против главреда The Insider Доброхотова

Главный редактор The Insider (СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ) Роман Доброхотов стал фигурантом уголовного дела о клевете.

Утром правоохранители пришли домой к Доброхотову с обысками. Об этом главред The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) сам сообщил в Twitter.

В одном из сообщений Доброхотов также написал точный адрес, по которому находится. Также главред отметил, что ему "не помешал бы адвокат". Визит правоохранителей связан с делом о клевете, которое возбудили по заявлению голландского журналиста Ван дер Верффа.