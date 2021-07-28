Неизвестный вырезал свастику на стене лифта в Госдепе США

Сотрудники Государственного департамента США обнаружили в одном из лифтов вырезанную на стене свастику. По мнению госсекретаря Энтони Блинкена, инцидент является «болезненным напоминанием» об одной из проблем Соединенных Штатов – антисемитизме.

«Это болезненное напоминание о том, что антисемитизм не является пережитком прошлого, — посетовал Блинкен. — Это все еще действующая сила в мире, в том числе и рядом с нами. И это отвратительно. Ему нет места ни в Соединенных Штатах, ни в государственном департаменте, ни где-либо еще. И мы должны быть непреклонны в том, чтобы встать и отвергнуть это».

Госсекретарь объяснил, что антисемитизм нередко идет «рука об руку» с расизмом, гомофобией, сексизмом и ксенофобией. Ни одно из этих «течений» не должно иметь места в США, подчеркнул высокопоставленный спикер.

Блинкен заявил, что свастику уже «удалили» со стены в лифте, а правоохранители проводят расследование случившегося.