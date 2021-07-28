Джозеф Байден вновь заговорил о встрече с Путиным на вилле Ла-Гранж

Американский лидер Джозеф Байден выступил с речью о России во время проведения встречи в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США.

В ходе выступления глава Белого дома вспомнил о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Он отметил, что экономика РФ якобы всецело опирается на ядерное оружие и нефтяные ресурсы. Других платформ, поддерживающих сферу у Москвы, "нет", считает Байден.

Показательным стала очередная ошибка президента США. В своей речи политик назвал экономические результаты России "самыми маленькими" вместо "самых больших".

Встреча Байдена и Путина состоялась в июне на знаменитой вилле Ла-Гранж. По итогам переговоров журналисты заявили о негласной победе российского лидера.