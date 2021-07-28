Гимнастка Симона Байлз отказалась от индивидуальных соревнований на Олимпиаде

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из США Симона Байлз не будет участвовать в индивидуальном многоборье на Играх в Токио.

Спортсменка сама приняла решение отказаться от участия в индивидуальных соревнованиях. Соответствующая информация появилась на официальной странице Федерации спортивной гимнастики США в Twitter. Симона Байлз отказалась бороться за медаль 27 июля. Медали в индивидуальном многоборье будут разыграны 29 июля.

Открытие летней Олимпиады в Токио состоялось 23 июля. Все соревнования в этом году проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. Игры закроются 8 августа. По данным на 27 июля, российская команда ROC занимает четвертую строчку в общей турнирной таблице по количеству выигранных медалей.