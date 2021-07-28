Россиян предупредили о возможном подорожании кофе в августе

Кофе на прилавках российских магазинов может подорожать на 10–15% в августе 2021 года, предупредили поставщики продукта.

Причиной возможного изменения цен на напиток стал неурожайный сезон в Бразилии. Кроме того, некоторые поставщики заявили о подорожании логистики и упаковки для сырья, рассказали представители крупных российских гипермаркетов.

Стоимость кофе на мировом рынке уже побила рекорд 2014 года. Кофейни на территории России также допустили рост цен на 40–50%. По прогнозам специалистов, чай также может подорожать на прилавках российских магазинов осенью.