Силовики проводят обыск в квартире главреда The Insider Доброхотова

Главный редактор интернет-издания The Insider (СМИ, включенное в реестр иноагентов) Роман Доброхотов сообщил на своей странице в Twitter, что к нему в двери стучится полиция.

Журналист предполагает, что в его квартире на Литовском бульваре хотят провести обыск. Правоохранители на данный момент не комментировали ситуацию.

Главред The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Роман Доброхотов сегодня планировал покинуть Россию, сообщил его коллега Сергей Ежов.

После внесения интернет-издания в реестр СМИ-иноагентов Доброхотов заявил, что The Insider продолжит работу в обычном режиме и не будет исполнять требования, предъявляемые к таким СМИ, так как зарегистрировано в Латвии.