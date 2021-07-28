Украинские власти скрывают от граждан угрозу дефицита газа из-за "СП-2"

Жители Украины могут остаться без отопительного сезона, если власти не смогут договориться с Россией о транзите. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Киев активно борется не за прибыль, а за сохранение в стране газа и скрывает этот факт от населения. Украина вовсе не перестала покупать российских газ, он просто маскируется под европейский.

"Если нам оставят 15-20 миллиардов кубометров транзита, то Украина останется без газа. В чем реальная угроза "Северного потока — 2"? Не в том, что мы теряем деньги. Просто мифический европейский газ, который мы покупаем с 2015 года, это российский газ, который мы берем из транзитной трубы. А потом где-то там компенсируем это реверсными схемами", — пояснил аналитик в эфире украинского телеканала.

Запад не станет помогать Украине, так как имеет в вопросе "СП-2" свои интересы, которые от Киева не зависят. Германия станет главным газовым транзитерем в Европе, и на украинское население ей будет все равно.