Boeing-737 вернулся в Шереметьево сразу после взлета

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Самару, неожиданно вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщил источник в авиационных кругах.

Предположительной причиной экстренной посадки стала течь топлива из двигателя, передает ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал.

"Самолет Boeing-737, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево. Посадка прошла благополучно", — сообщил источник издания.

Самолет со 165 пассажирами на борту недавно совершил экстренную посадку в Симферополе из-за проблем с двигателем. Boeing летел из Москвы в Крым.