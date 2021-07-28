Медведь напал на четырех туристов в природном парке "Ергаки"

Природный парк "Ергаки" могут закрыть для туристов. С начала летнего сезона здесь был зафиксирован второй случай нападения медведя на человека.
Дикое животное на этот раз напало на группу туристов из четырех человек. Один из них погиб, отмечено в сообщении администрации парка.
"Нападение произошло в районе Девяти озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход", — заявили в администрации.
Факт гибели человека, как рассказали в краевом главке МВД, был зарегистрирован официально. На место происшествия скоро отправится совместная группа спасателей, полицейских и охотоведов.