"Поползем на коленях к Москве": Украина может остаться без газа из-за "СП-2"

Дефицит газа может настигнуть Украину из-за открытия трубопровода "Северный поток — 2". Такой прогноз составил политолог Дмитрий Корнейчук.

Украина может остаться без газа, даже если сохранится транзит в 15-20 миллиардов кубометров. С 2015 года страна покупает "европейский газ", который является российским и поступает из транзитной трубы. Нехватка голубого топлива может привести к двум исходам, отметил политолог в эфире NewsOne.

"Мы чуть ли не на коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа... или мы просто останемся без газа", — заявил Корнейчук.

Власть, по словам украинского политолога, обманывает людей. И если снизится транзит голубого топлива до минимума в домах украинцев, отопительный сезон может не наступить, заключил Корнейчук.