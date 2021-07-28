Новые ракетные комплексы "Панцирь-М" отправят в Москву и на Урал

Военные Западного и Центрального округов первыми получат зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", сообщает Минобороны России.

Первые "Панцири-СМ" поедут в Москву и на Урал уже в ближайшее время, а позже они поступят на вооружение в другие места дислокации, отметил командующий 14-й армией ВВС и ПВО генерал-майор Владимир Мельников. Испытания ракетных комплексов планируется завершить до конца текущего года, передают "Известия".

Новейшие ЗРПК оснастили характеристиками, сильно превышающими базовый вариант боевой машины. "Панцирь" представляет собой высокомобильный и помехозащищенный комплекс.